فيصل الصواغ: الموقف المصري يعيد رسم ملامح الردع العربي في الخليج

قال فيصل الصواغ رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إنّ الموقف المصري الحازم يعيد رسم ملامح الردع العربي في المنطقة، مشيرًا إلى أن إعلان مصر صراحة بأن المساس بأمن الكويت يُعد مساسًا بقلب القاهرة يعكس قوة التوجه الاستراتيجي العربي المصري.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ زيارة وزير الخارجية المصري للكويت تأتي في إطار رسالة استباقية وفعل فيتو عربي، تهدف إلى تحذير طهران من أي تطاول على السيادة الكويتية، مع التأكيد على أن أي تهديد سيواجه بجدار صلب من الثقل الاستراتيجي المصري.

وأشار الصواغ إلى أن الإعلان الأمريكي عن رفض خطة إيران الأولية، بعد أن انطلقت محادثاتها من باكستان، يعكس فشل النهج الدبلوماسي الذي لا يفهم سوى لغة السلاح والطائرات المسيّرة.

وأكد أن التصرفات الإيرانية بعد الهجمات على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بـ100 مئة مسيّرة و50 صاروخًا تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والمعاهدات التي لم تستمر سوى ساعات قليلة، ما يؤكد ضرورة التضامن العربي تحت قيادة مصر لمنع انزلاق المنطقة نحو فوضى التوازنات التي تديرها إيران.