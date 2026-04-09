السجيني : استكمال قانون الإدارة المحلية أساسي لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار



أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن مصر تمكنت من القضاء على الإرهاب بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة، مشدداً على أهمية الاستقرار والأمن في تحقيق التنمية المحلية.



وقال السجيني، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن استكمال قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة أساسية نحو تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار على المستوى المحلي.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية ظل حلماً لم يكتمل منذ تقديمه، مؤكدا أن حكومة شريف إسماعيل كانت قد تقدمت بمسودة القانون عام 2016