خبير علاقات دولية : البوابة المصرية الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، "إن البوابة المصرية الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة والتدخل المصري في الملف الأمريكي-الإيراني جاء في توقيت حاسم، حيث تمكنت مصر من التواصل مباشرة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني، ونجحت في تهدئة الموقف قبل أن يتصاعد إلى مواجهة كبرى.



التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأحداث الأخيرة أكدت أن أي وساطة إقليمية أو دولية بدون دور مصري مؤثر ستكون ناقصة، لأن القاهرة تمتلك القدرة على الوصول إلى الأطراف كافة، والتأثير على موازين القوى بطريقة واقعية وفعّالة، تدخل مصر ساهم في وقف ضربات كانت ستستهدف لبنان، وقلل من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وأوقف تصعيدًا محتملاً في المنطقة.

مراعاة مصالح الأطراف

تابع: المسؤولية المصرية هنا لم تقتصر على الوساطة فقط، بل شملت ضمان أن تكون أي تهدئة أو اتفاقية قابلة للاستمرار، مع مراعاة مصالح الأطراف المختلفة والحفاظ على استقرار المنطقة، وهذا يؤكد أن مصر ليست مجرد لاعب عابر، بل بوابة استراتيجية لأي حل أو قرار حاسم في الشرق الأوسط".