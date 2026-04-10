الصحة: جولة لـ المنشآت الطبية بالبحيرة وصرف مكافآت للمتميزين

الدكتور اسلام عساف
الدكتور اسلام عساف
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير بجولة ميدانية مكثفة بعدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

بدأت الجولة بمستشفى حوش عيسى، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعمل والعيادات الخارجية وقسم الحروق والرعاية المركزة والغسيل الكلوي، واطمأن على تواجد الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكافة فصائلها، كما تابع أعداد المترددين ووجه بسرعة استصدار تقارير الأشعة.

الالتزام الصارم بإجراءات مكافحة العدوى

والتقى الدكتور عمرو قنديل، بالمواطنين والمرضى، واستمع إلى ملاحظاتهم، موصياً بتوسيع أماكن الانتظار وزيادة ساعات عمل العيادات الخارجية، والالتزام الصارم بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية، مع توفير الاحتياجات اللازمة لسكن الأطباء. ووجه الشكر لمدير المستشفى والعاملين على أدائهم المتميز.

وتوجه إلى مركز طب الأسرة بحوش عيسى، حيث تفقد غرف الاستقبال والطوارئ وغرفة الملفات، ووجه باستكمال ملفات طب الأسرة، واطمأن على معدلات التطعيمات الروتينية. كما تفقد الصيدلية وعيادة الأسنان، وأوصى بتعزيز التنسيق بين المركز والمستشفى للاستفادة القصوى من التجهيزات المتاحة.

واستكمل الجولة بعيادة دمنهور الشاملة للتأمين الصحي، حيث لاحظ تزاحم المرضى، فأمر فوراً بوضع خطة تصحيحية عاجلة بالتنسيق مع مدير فرع التأمين تشمل تفعيل فريق خدمة المنتفعين، ووضع جدول مواعيد واضح للعيادات، بهدف تقليل فترات الانتظار وتحسين تجربة المواطنين. وأعرب عن شكره لمدير العيادة والفريق العامل.

وفي ختام الزيارة، عقد الدكتور عمرو قنديل اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور إسلام عساف مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، ورؤساء الإدارات المعنية. واستمع إلى تقرير شامل عن الأداء الفني وموقف الاعتماد، وإجراءات مكافحة العدوى.

وأشاد نائب الوزير بمستشفى أورام دمنهور الذي حقق أعلى تقييم، موجهاً بصرف مكافأة مالية له، إلى جانب مكافآت لمركز فريد عطية للغسيل الكلوي، ومعمل الرصد البيئي، وفرق السلامة والصحة المهنية، وصحة البيئة، ومكافحة الأمراض المعدية، والجذام والبلهارسيا.

وعلى مستوى الرعاية الأولية، وجه بشكر وتقدير خاص للمنشآت التي نجحت في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأوصى بصرف مكافآت لثماني منشآت رعاية أولية متميزة، مشيداً بحصول مكتب صحة أبوحمص على المركز السادس في جائزة التميز الحكومي.

