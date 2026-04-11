«أخلاق أصحاب المهن في وقت الأزمات».. الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بالمديريات

أطلقت وزارة الأوقاف 26 قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات -عدا مديرية السويس-، تحت عنوان: "أخلاق أصحاب المهن في وقت الأزمات".

وأكدت الوزارة أن هذه القوافل تأتي في إطار الدور الدعوي الرائد للواعظات، وإسهامهن الفاعل في نشر صحيح الدين، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، خاصة في أوقات الأزمات التي تتطلب أعلى درجات الالتزام والانضباط وتحمل المسئولية.

وأوضحت الوزارة أن القوافل يسبقها عقد مقارئ قرآنية للواعظات؛ دعمًا للجانب الإيماني والعلمي، وتعزيزًا للارتباط بكتاب الله -عز وجل-، بما يسهم في إعداد واعظات قادرات على أداء رسالتهن الدعوية على الوجه الأكمل.

ومن المقرر أن تتناول الدروس واللقاءات تأكيد منظومة القيم الأخلاقية المرتبطة بالمهن، مثل: الأمانة، والإخلاص، وإتقان العمل، والرحمة بالناس، وتحمل المسئولية، مع بيان أثر هذه القيم في استقرار المجتمع وتماسكه، خاصة في أوقات الأزمات.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ خطتها الدعوية الشاملة، مستهدفة بناء الإنسان، ورفع وعيه، وترسيخ القيم الأخلاقية والدينية الصحيحة في مختلف ربوع الجمهورية.

من ناحية أخرى أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحت رئاسة المهندس حاتم نبيل، عن صدور نتائج التظلمات الخاصة بالمتقدمين لمسابقة شغل 1000 وظيفة "عامل مسجد" بوزارة الأوقاف، حيث أصبحت النتائج متاحة الآن للاستعلام الرسمي، وذلك في إطار التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للجهاز الإداري للدولة.

وأتاح الجهاز للمتقدمين إمكانية الاستعلام عن موقف تظلماتهم بشكل إلكتروني ومباشر عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي وكود التسجيل الخاص بكل متسابق عبر الرابط الرسمي (https://jobs.caoa.gov.eg)، مما يسهل على المواطنين الحصول على المعلومات بدقة وسرعة دون الحاجة للتوجه للمقار الحكومية.