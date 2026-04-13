ترامب دي جي في فيديو ساخر لسفارة إيران يثير الجدل

نشرت سفارة إيران في جنوب أفريقيا مقطع فيديو مُولَّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي اعتُبر ساخرًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في سياق التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز.



و في وقت سابق، ظهر ترامب في الفيديو بصورة غير تقليدية، بشعر طويل وملابس مزركشة، وهو يؤدي دور منسّق موسيقي (دي جي) ويغني، في مشهد حمل طابعًا ساخرًا وفق ما تداوله ناشطون على منصات التواصل.

بعد موجة من الجدل الواسع، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حذف صورة كان قد نشرها عبر حسابه على منصة Truth Social التي يمتلكها، ظهر فيها بهيئة السيد المسيح.

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

وأثارت الصورة، التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والانقسام بين مؤيدين ومعارضين، قبل أن يتم حذفها لاحقًا دون إصدار توضيح رسمي حول أسباب ذلك.

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بابا الفاتيكان، واصفًا إياه بـ"الضعيف للغاية" في التعامل مع قضايا الجريمة، مؤكدًا رفضه تقديم اعتذار، بقوله إن البابا لاون الرابع عشر "يقول أشياء خاطئة"، على حد تعبيره.



