تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي سيلايون 6 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 ، وتنتمي واى دى سيلايون 6 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

تحصل سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 260 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 80 كم/ساعة بالاعتماد علي البطارية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

زودت سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها،نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه .

ويوجد بـ سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 ايضا، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

تمتلك سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

بالاضافة إلي ان سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الابواب تعمل باللمس .

سعر بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 624 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 824 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 24 ألف جنيه .

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

