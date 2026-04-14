قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل سلبي في الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وصلاح يشارك اضطراريًا
قبل 30 يونيو .. الحكومة تطلق "شريحة الطفل" بباقات إنترنت آمنة ورقابة أبوية
دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول بثنائية
الأرصاد: استمرار التقلبات الربيعية.. وهذا هو موعد إنكسار الموجة الحارة
باستقبالات شعبية.. جامعة مركز الثقافة السنية بالهند تحتفي بالأئمة المتدربين بالأزهر
2 جنيه خسارة .. تراجع قوي في أسعار الدولار بالبنوك
ترامب يدعو لتمديد قانون المراقبة الفيدرالي ويحذر من تداعيات الحرب مع إيران
دعاء جوف الليل لزوال الهموم وتفريج الكروب.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة
الخارجية الأمريكية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على بدء مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يتفق عليهما الطرفان
صرخات قبل الكارثة | شاهد عيان يروي اللحظات المروعة في حريق الزاوية الحمراء ويكشف مفاجأة جديدة
سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شانجان ايدا 2026 الجديدة

شانجان ايدا موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان ايدا موديل 2026 ، وتنتمي ايدا لفئة السيارات السيدان .

محرك شانجان ايدا موديل 2026

تحصل سيارة شانجان ايدا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 109 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شانجان ايدا موديل 2026

تمتلك سيارة شانجان ايدا موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

مواصفات شانجان ايدا موديل 2026

زودت سيارة شانجان ايدا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

يوجد بـ سيارة شانجان ايدا موديل 2026 أيضا، كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية متعددة الاستخدامات، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر شانجان ايدا موديل 2026 



الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 925 ألف جنيه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

ترشيحاتنا

خدمات

تفاصيل أحدث شهادة ادخارية بعائد سنوي متناقص يتجاوز 20% مع صرف شهري .. خدمات

فعاليات

الجونة تستضيف فعاليات مصرفية تفاعلية باحتفالات أعياد الربيع

طارق فايد

ما لا تعرفه عن مبادرة «منحة علماء مصر» الداعمة للطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات

بالصور

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد