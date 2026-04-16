جمال الدين : نحرص على تعميق الشراكات مع اليابان لدعم توطين الصناعات المتقدمة

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل اقتصادية قناة السويس، خاصة في المجالات الصناعية والتكنولوجية، في إطار البناء على قصص النجاح للاستثمارات اليابانية القائمة بالفعل داخل المنطقة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

جمال الدين: نحرص على تعميق الشراكات مع الجانب الياباني لدعم توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز سلاسل الإمداد

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين الرؤية الاستراتيجية للهيئة في تطوير المناطق الصناعية التابعة لها، وما تشهده من جهود مكثفة لجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي متميز، إلى جانب حزمة من الحوافز والإجراءات التيسيرية التي تدعم المستثمرين وتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

و أشار وليد جمال الدين إلى اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركاء اليابانيين، لا سيما في مجالات الصناعة المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، بما يدعم توطين الصناعة ونقل الخبرات، ويعزز من قدرة المنطقة على الاستفادة من موقعها ومواردها في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم جولة ترويجية في اليابان خلال النصف الثاني من العام الجاري، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث مزيد من فرص الشراكة مع مجتمع الأعمال الياباني.

ومن جانبه، أعرب سعادة السفير فوميو إيواي عن تقديره للتطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركات اليابانية بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مقومات تنافسية، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئة في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية داخل منطقة السخنة الصناعية، تضمنت زيارة مشروع "تورشيما سيرفس سلوشنز مصر"، داخل نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس السويدي"، ومشروع سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي داخل نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، وذلك للتعرف على حجم الأنشطة التشغيلية للاستثمارات اليابانية والتطور الصناعي الذي تشهده اقتصادية قناة السويس.