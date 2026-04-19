والد طفلة مستشفى الحسين يكشف اللحظات المرعبة: مكالمة في دقائق كشفت اختطاف ابنتي

روى محمد، والد الطفلة التي تعرضت للاختطاف من داخل مستشفى الحسين الجامعي، تفاصيل صادمة للحظات الواقعة، كاشفًا عن سرعة حدوث الجريمة في دقائق معدودة.



إحضار روشتة العلاج

وأوضح الأب، خلال حواره ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أنه غادر المستشفى لإحضار روشتة العلاج الخاصة بابنته، مؤكدًا أن المدة بين خروجه وتلقيه اتصالًا هاتفيًا لم تتجاوز 10 دقائق، بل إن المكالمة وصلته قبل أن يصل إلى الصيدلية.



وأضاف أن حماته هاتفته بشكل عاجل لتبلغه بخبر اختطاف الطفلة، قائلة له: "ألحق بنتك.. اتخطفت"، مشيرًا إلى أن المتهمة كانت سيدة منقبة تمكنت من خطف الرضيعة في لحظات.

حالة من القلق والغضب

وأشار الأب إلى أنه عاد مسرعًا إلى المستشفى في محاولة للحاق بالخاطفة قبل فرارها، إلا أنها تمكنت من الهروب بالفعل، موضحًا أنها استخدمت سلم الطوارئ للخروج من المبنى.