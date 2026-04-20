أخبار أسوان| تنفيذ أنشطة جامعية وثقافية.. تلبية مطالب الجماهير ورصف للطرق

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 19/4/2026 .

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك فى إطار دعم وتعزيز التعاون المشترك للنهوض بالحراك الثقافى والفنى داخل المحافظة بما يليق بمكانة أسوان كعاصمة للثقافة الإفريقية .



محافظ أسوان يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة لبحث تعزيز الحراك الثقافي بالمحافظة

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات بطولة كأس التحدي لكرة القدم التي نظمتها كلية الحقوق، بحضور الدكتور أيمن عبدالغفار عميد الكلية، والدكتورة كامليا صلاح الدين، وحاتم يسري مدير عام رعاية الطلاب المركزية بالجامعة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كلية الحقوق بجامعة أسوان تنظم فعاليات بطولة كأس التحدي لكرة القدم

كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الدكتور أسامة رزق، نائب المحافظ، بالقيام بجولة ميدانية شاملة داخل مصنع تدوير المخلفات والقمامة بمنطقة الشلال، والذى يقع على مساحة 5 أفدنة، وذلك للوقوف على الإمكانيات الفنية والتشغيلية للمصنع، ووضع خطة محكمة ومنهجية لإعادة تشغيله بكفاءة عالية خلال المرحلة القادمة.

نائب محافظ أسوان يتفقد مصنع تدوير المخلفات والقمامة بالشلال للعمل على إعادة تشغيله

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى مع رؤساء الأحياء والمشرف على مشروع النظافة برئاسة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، وبمشاركة المهندس أحمد حلفاوى المشرف على المشروع ومدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ومحمد ربيع نائب رئيس مدينة أسوان .



محافظ أسوان يكلف نائبه لترأس اجتماع تنسيقي مع رؤساء الأحياء.. ورفع أكثر من 14 ألف طن

جهود متنوعة

فى جولة ميدانية مفاجئة ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمرور على إحدى محطات الوقود ، حيث أسفرت الجولة عن رصده لعدم تطابق بين كميات البنزين والسولار المثبتة بسجلات المحطة ، وبين الرصيد الفعلى على أرض الواقع .

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان للمرور على محطات الوقود

في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل التميز، أعلنت جامعة أسوان فوزها بالمركز الأول (فرق) في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي – النسخة الثالثة، في تأكيد واضح على ريادتها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وقدرة طلابها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

جامعة أسوان تحصد المركز الأول في الاولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بقطاعات العمل المتنوعة، بالتفاعل المستمر والمباشر وسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه الشكاوى والمشكلات والمطالب الجماهيرية الواردة عبر وسائل التواصل المختلفة.



تفاعل مباشر من محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية لتحقيق رضا المواطن



أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لمشروع رفع كفاءة الطريق الدائري بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بإستكمال أعمال الرصف، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة للمواطنين.



بدء أعمال الكشط للطبقة الأسفلتية تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف بطريق نصر النوبة