ترامب: سننفذ قصفا واسعا على إيران بمزيد من القنابل حال فشل التوصل إلى اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنفذ قصفا واسعا على إيران بمزيد من القنابل حال فشل التوصل إلى اتفاق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد مقر خاتم الأنبياء أن قواته ستتصدى بحزم للقوات الأمريكية التي اعتدت على إحدى سفن إيران وإن القيود جاءت بشأن الرد على الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية لوجود طاقمها وعائلاتهم على متنها.

وشدد مقر خاتم الأنبياء: سنرد على الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية بعد ضمان سلامة طاقم السفينة وعائلاته.

فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية: لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحنا الوطنية ومقترحات أمريكا غير جدية ومطالبها غير واقعية وأوضحنا مطالبنا ولن نغيرها