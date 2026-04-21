رئيس مياه الغربية يستقبل مدير وحدة مشروع تحسين الخدمة بمصرف كيتشنر

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالفتاح - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، محمد عزام - مدير ادارة وحدة مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر - بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وفريق عمل الادارة في حضور مدير الوحدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية المهندس صلاح ياسين.

توجيهات مياه الشرب بالغربية

كما ناقش رئيس الشركة، الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي بطنطا بمرحلتيها 1 ، 2 ، ومدي الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للمحطة.

وشدد اللواء محمد عبد الفتاح ، على الاتزام الكامل بالجدول الزمني للتنفيذ نظا لما تمثله المحطة من اهميه كبيرة في الارتقاء بمستوى منظومة الصرف الصحي بمحافظة الغربية ، بالاضافة لكونها من العوامل الرئيسية في رفع مستوى جودة المياه بمصرف كيتشنر .

تحسين الخدمات

كما أكد رئيس الشركة، على تقديم كل الدعم المطلوب لتذليل أي عقبات تواجه الجدول الزمني للتنفيذ ان وجدت .

من جهته، أشاد رئيس وحدة المشروع بالشركة القابضة بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وبمدى الالتزام الكامل بمواعيد التنفيذ.

رفع نسب تغطية مياه الصرف الصحي

وصرح اللواء محمد عبد الفتاح - أن مشروع محطة معالجة طنطا العملاقة من المشروعات القومية التي تساهم رفع نسب التغطية لمشروعات الصرف الصحي بنطاق المحافظة مما سيكون له اثرا ايجابيا على رفع روح الاستقرار بين المواطنين.