ببالغ الحزن.. ليلى علوي تنعى الفنانة الكويتية حياة الفهد

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد وفاتها إثر صراع مع المرض.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “ببالغ الحزن والأسى اتقدم بخالص التعازي اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك واجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.