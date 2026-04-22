مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين
تطور جديد في مستقبل أفشة بين الأهلي والاتحاد السكندري
نفاد تذاكر «الثالثة يمين» لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
الرئيس الفنلندي: أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
أخبار البلد

بابا الفاتيكان: رعاية المرضى معيار حضاري ووجه حي لمحبة الإنسان

البابا لاون
ميرنا رزق

زار قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، مستشفى جان بيير أولي للأمراض النفسية، بالعاصمة مالابو، حيث التقى المرضى، والعاملين وسط أجواء احتفالية تخللتها ترانيم، وعروض شعبية.

في إطار محطات يومه الأول من زيارته الرسولية إلى غينيا الإستوائية.

وخلال كلمته، عبّر الحبر الأعظم عن مشاعر متباينة ترافقه دائمًا في زياراته للمستشفيات، تجمع بين الألم لمعاناة المرضى، وعائلاتهم، والإعجاب بالجهود المبذولة يوميًا في خدمة الحياة الإنسانية، مؤكدًا أن المجتمع العظيم ليس الذي يخفي ضعفه، بل الذي يحتضنه بالمحبة.

وشدد الأب الأقدس على أن هذا المفهوم يمثل مبدأ حضاريًا متجذرًا في القيم المسيحية، مشيرًا إلى أن المسيح أعاد للإنسان كرامته، وحرره من التهميش، داعيًا إلى ترجمة المحبة إلى أفعال ملموسة تجعل من مؤسسات الرعاية الصحية علامات حيّة على حضارة المحبة.

وفي لفتة إنسانية، استعاد بابا الكنيسة الكاثوليكية كلمات أحد المرضى الذي عبّر عن الامتنان لقبولهم "كما هم"، ليؤكد أن محبة الله للإنسان هي دعوة للشفاء، والتجدد، لا للبقاء في الضعف، موضحًا أن المستشفى— خاصة ذي الإلهام المسيحي— هو مساحة تُستقبل فيها هشاشة الإنسان ضمن رؤية متكاملة تشمل البُعد الروحي إلى جانب الرعاية الطبية.

كذلك، أشاد عظيم الأحبار بالمواهب الإنسانية، والإبداعية للمرضى، معتبرًا أن ما يُقدَّم يوميًا من عناية واهتمام متبادل هو بمثابة قصائد صامتة تعبّر عن عمق الإنسانية، ولا يدرك معناها الكامل إلا الله.

وفي ختام الزيارة، نقل قداسة البابا لاون الرابع عشر، قربه الروحي من جميع المرضى، لا سيما الأكثر وحدةً وألمًا، مانحًا بركته الرسولية لهم، وللطواقم الطبية، والإدارية، مُوكلًا الجميع إلى شفاعة مريم العذراء "شفاء المرضى".

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

خلف الزناتي نقيب المعلمين

المعلمين تعلن زيادة بدل مصاريف الجنازة لأسرة المدرس المتوفي 1000 جنيه

البابا تواضروس والرئيس الفنلندي

البابا تواضروس والرئيس الفنلندي يبحثان دور الأديان في مواجهة الحروب

البابا تواضروس والأنبا مارك

البابا تواضروس يستقبل الأنبا مارك لبحث الملفات الرعوية بفرنسا

بيحرق الدهون و يدمر الكلى..ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد