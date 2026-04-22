محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة حديقة حى الرضوان لتحويلها لمتنفس حضارى وجمالى

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مدير إدارة الحدائق المهندس محمد حسن بتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لحديقة حى الرضوان ، وأيضاً الحديقة الواقعة أمام المسجد بالمنطقة بما يضمن تحويلها إلى متنفس حضارى وجمالى يليق بأهالى المنطقة ويعكس الوجه الجمالى لزهرة الجنوب ، ولاسيما أن الحديقة تضم بعض أعمال سمبوزيوم أسوان الدولى بطريق السادات .

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة أن تشمل الأعمال تطوير المساحات الخضراء بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وجاذبة للأسر والشباب ، مع أهمية الإلتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ .

كما كلف المحافظ مسئولى الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الحديقة ، ورفع أى تراكمات أو مخلفات بشكل دورى للحفاظ على الشكل الحضارى والصحى للمنطقة ، مع تعزيز منظومة المتابعة المستمرة لضمان إستدامة مستوى النظافة ، ورفع أى إشغالات حول الحديقة .

وفى نفس السياق أعطى محافظ أسوان تعليماته إلى القائمين بأعمال تطوير أحد البنوك الوطنية بكورنيش النيل بضرورة الإلتزام بمنسوب ممشى المواطنين ، وإزالة أى عوائق أو إرتفاعات تعوق حركة المارة بما يحقق السيولة فى الحركة ويخدم المواطنين والأفواج السياحية .

ويتم تطوير الحدائق والمساحات الخضراء يأتى ضمن خطة متكاملة لخلق بيئة حضرية صحية ومستدامة ، والحفاظ على المظهر الحضارى لعروس المشاتى يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية ، والإلتزام بالقواعد المنظمة للمشروعات والخدمات العامة مسئولية مشتركة لضمان راحة المواطنين وجودة الحياة.