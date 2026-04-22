أستاذ جيولوجيا يدعو إلى توسيع رقعة زراعة الأرز في شمال الدلتا| تفاصيل

في ظل التزايد المستمر في عدد السكان وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، تتجدد النقاشات حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر، وخاصة ما يتعلق بمحصول الأرز الذي يعد أحد أهم السلع الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن يجب زيادة رقعة زراعة الأرز نظرا للاحتياجات المائية لمحصول الأرز عن غيره من المحاصيل، حيث يراعى في ذلك الوضع المائي وقت الزراعة، وحجم الإيراد المائي السنوي، وحالة الأمطار في دول منابع الأنهار.

وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": " كما تؤخذ في الاعتبار كفاءة شبكة الري من الترع والمصارف، وطبيعة التربة خاصة الأراضي عالية الملوحة، إلى جانب حجم الطلب المحلي على الاستهلاك، والظروف الاقتصادية في مصر، فضلا عن تطورات الأسعار العالمية للأرز".

وأشار شراقي، إلى أن يقترب عدد سكان مصر حاليا من 120 مليون نسمة، في حين كان يبلغ نحو 86 مليون نسمة في عام 2008، وهو العام الذي تمكنت فيه الدولة من زراعة حوالي 1.8 مليون فدان من الأرز وإنتاج ما يقارب 7 ملايين طن.

وتابع: "يؤكد ذلك أن مصر أصبحت في حاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع الأسعار في الوقت الراهن".

والجدير بالذكر، أن قضية زراعة الأرز في مصر لم تعد مجرد قرار زراعي، بل أصبحت معادلة دقيقة تجمع بين الموارد المائية المحدودة، والطلب المتزايد على الغذاء، والظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن هنا تبرز أهمية الموازنة بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي، بما يحقق الاستدامة للأجيال الحالية والقادمة.