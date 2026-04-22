وكالة تسنيم: طهران لم تعلن حتى اللحظة موقفا رسميا بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع واشنطن
تعزيز الجهود لإعمار القطاع.. وزير الخارجية يلتقي المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة
إندونيسيا تدرس فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق ملقا
براءة الفنانة بدرية طلبة من تهمة سب الشعب المصري
شركات الاتصالات البريطانية تحذر من تقنين محتمل للخدمات مع تصاعد أزمة أسعار الطاقة
إنبي يتفوق على المصري 2-1 في الشوط الأول
لأول مرة منذ بدء الحرب.. إيران تحتجز سفينتين في مضيق هرمز
رئيس فنلندا يدعو لإصلاح النظام الدولي من داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة
هوية جديدة للشامي.. ألبوم مرتقب يقترب من الطرح رسميا
شوبير يصدم الجماهير: موسم بلعمري انتهى وكوكا الأقرب لتعويضه
قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة
أنا ندمان.. عصام الحضري: رحيلي عن الأهلي كان قرارًا خاطئًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أستاذ جيولوجيا يدعو إلى توسيع رقعة زراعة الأرز في شمال الدلتا| تفاصيل

ياسمين القصاص

في ظل التزايد المستمر في عدد السكان وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، تتجدد النقاشات حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر، وخاصة ما يتعلق بمحصول الأرز الذي يعد أحد أهم السلع الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن يجب زيادة رقعة زراعة الأرز نظرا للاحتياجات المائية لمحصول الأرز عن غيره من المحاصيل، حيث يراعى في ذلك الوضع المائي وقت الزراعة، وحجم الإيراد المائي السنوي، وحالة الأمطار في دول منابع الأنهار. 

وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": " كما تؤخذ في الاعتبار كفاءة شبكة الري من الترع والمصارف، وطبيعة التربة خاصة الأراضي عالية الملوحة، إلى جانب حجم الطلب المحلي على الاستهلاك، والظروف الاقتصادية في مصر، فضلا عن تطورات الأسعار العالمية للأرز".

وأشار شراقي، إلى أن يقترب عدد سكان مصر حاليا من 120 مليون نسمة، في حين كان يبلغ نحو 86 مليون نسمة في عام 2008، وهو العام الذي تمكنت فيه الدولة من زراعة حوالي 1.8 مليون فدان من الأرز وإنتاج ما يقارب 7 ملايين طن. 

وتابع: "يؤكد ذلك أن مصر أصبحت في حاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع الأسعار في الوقت الراهن". 

والجدير بالذكر، أن قضية زراعة الأرز في مصر لم تعد مجرد قرار زراعي، بل أصبحت معادلة دقيقة تجمع بين الموارد المائية المحدودة، والطلب المتزايد على الغذاء، والظروف الاقتصادية الراهنة. 

ومن هنا تبرز أهمية الموازنة بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي، بما يحقق الاستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

الأرز الأمن الغذائي زراعة الأرز شمال الدلتا أستاذ جولوجيا محصول الأرز زراعة محصول الأرز

