بعد ارتفاعات متتالية .. تراجع مفاجئ لليورو في البنوك اليوم

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وذلك بعد موجة الارتفاع التي سجلتها العملة الأوروبية في تعاملات أمس الثلاثاء. وتحركت الأسعار اليوم في نطاق هادئ لتهبط دون مستويات الـ 61.50 جنيه التي اقتربت منها بالأمس.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم مستوى 60.95 جنيهاً للشراء و61.12 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الصرف نحو 60.97 جنيه للشراء و61.24 جنيه للبيع.

كما استقر السعر في بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" عند مستويات متقاربة، حيث سجل في البنك الأهلي 60.87 جنيه للشراء و61.23 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 60.96 جنيه للشراء و61.23 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر اليورو

وتصدر بنك قناة السويس قائمة البنوك التي سجلت أعلى سعر، حيث سجل اليورو 61.02 جنيه للشراء و61.28 جنيه للبيع.

وفي المقابل، قدم بنك "اتش اس بى سى" (HSBC) أقل سعر لبيع اليورو في السوق عند مستوى 61.01 جنيه.

كما سجل بنك الإسكندرية 60.92 جنيه للشراء و61.23 جنيه للبيع،

وشهد اليورو تراجعاً اليوم عن سعره يوم أمس الثلاثاء، بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 25 قرشاً؛ حيث كان اليورو قد سجل في البنك المركزي المصري أمس 61.08 جنيه للشراء و61.26 جنيه للبيع، بينما وصل في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس إلى 61.16 جنيه للشراء و61.37 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي للجنيه المصري.