جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز
مدبولي لصدى البلد: لم نضع جنيها واحدا في مشروعات العقارات الخاصة.. ونشجع كافة القطاعات لتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يرد علي انتقادات إقامة المشروعات العقارية بدلا من الإنتاجية.. خاص
في اتصال هاتفي مع الزنداني.. وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
الدبابة vs الساحر.. الأوراق الرابحة كلمة السر في لقاء الزمالك وبيراميدز
ترامب: مضيق هرمز سيظل مغلقا بإحكام حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق
السكة الحديد تضيف مقرر وقوف لقطار 1011 ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة بمحطة قوص
الحكومة ترد على شائعات توقف المصانع.. مدبولي: الصناعة المصرية في أفضل حالاتها
تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
مدبولي لـ صدى البلد : دعم المشروعات العقارية لا يتعارض مع تنمية الاقتصاد
النواب يقر تعديلات حماية المنافسة نهائيًا.. خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار ولمنع الاحتكار
ليلة الحقيقة.. رسائل مثيرة من جاليليو قبل مباراة الزمالك وبيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التوقيت الصيفي ..الصحة توجه نصائح لتفادي مخاطر تغير التوقيت

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي
عبدالصمد ماهر

 ساعات قليلة ويبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي ، والمقرر له اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 ومن جهتها قدمت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة لتفادي المخاطر الصحية نتيجة تغيير التوقيت  الشتوي والعمل بالتوقيت الصيفي . 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه مع تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة لابد من عمل حالة من  تأقلم الجسم بسهولة باتباع مجموعة من  الخطوات الليلة والتي تتمثل في :-  

  • النوم مبكراً 
  •  تقلل الكافيين خصوصًا بالليل

غدا الجمعة 

  •   الاستيقاظ في ميعادك المعتاد
  •  خد قيلولة خفيفة لو احتاجت

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك خطوات بسيطة تساعدك على نشاطك وتركيزك من بدون خلال  الساعة البيولوجية .

 ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس الوزراء في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

ونص مشروع القانون على:

- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.

وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.

يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر ، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.

التوقيت الصيفي الجمعة الأخيرة يوم الخميس التوقيت المتبع ستين دقيقة

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط

المؤبد لطالب قتل شخصا وأصاب آخر بسبب خلاف على قطعة أرض بساحل سليم

البلوجر بطة زينهم

التحقيق مع البلوجر بطة زينهم بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام

ارشيفية

قرار بشأن خادمة استولت على 50 ألف جنيه من منزل صاحب شركة بكرداسة

بالصور

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور للبلوجر حبيبة رضا

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ يوميًا؟.. أشخاص ممنوعون من تناوله

اشخاص ممنوعين من تناول الخوخ
اشخاص ممنوعين من تناول الخوخ
اشخاص ممنوعين من تناول الخوخ

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

