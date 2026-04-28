أخبار الوادي الجديد: توريد 136 ألف طن قمح.. إجراءات قانونية ضد مستخدمي مياه الشرب بالزراعة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

توريد 136 ألف طن قمح في الوادي الجديد وحصاد 93 ألف فدان

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، توريد 136 ألفًا و128 طنًا من القمح داخل المحافظة وخارجها، حتى اليوم الاثنين، ضمن المتابعة اليومية لحركة التوريد بالصوامع وشركات المطاحن ومحطة التقاوي.



الوادى الجديد تنتهي من حصاد 93 ألف فدان

وقال المرسي، إن أعمال حصاد القمح انتهت في نحو 93 ألف فدان من إجمالي مساحة بلغت 412 ألفًا و706 أفدنة مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن الموسم الحالي شهد توسعًا في المساحات المنزرعة، إلى جانب زيادة الحقول الإرشادية واستخدام أجود أنواع التقاوي بهدف الوصول إلى معدلات إنتاج مرتفعة.

وكيل زراعة الوادي الجديد يشهد حصاد القمح بمركز بلاط.. موسم مبشر وإنتاجية مرتفعة

شهد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، فعاليات حصاد محصول القمح بمركز بلاط، وسط أجواء من التفاؤل بموسم زراعي ناجح وإنتاجية مرتفعة، في إطار توجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتعليمات السيدة الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والزراعية، من بينهم المهندس عماد بحر وكيل المديرية، والدكتور أنس حسين ممثل محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، والسيد حامد محمد عبدالله رئيس مركز ومدينة بلاط، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات الزراعية والمهندسين والمزارعين.

وتفقد وكيل الوزارة عددًا من الحقول الزراعية بمناطق مختلفة داخل المركز، حيث تابع أعمال الحصاد على أرض الواقع، واطمأن على جودة المحصول ومستوى الإنتاجية، كما حرص على إجراء حوارات مباشرة مع المزارعين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة خلال موسم الحصاد والتوريد.

وأعرب المزارعون عن سعادتهم بزيارة وكيل الوزارة ومشاركته لهم فرحة الحصاد، مشيرين إلى أن الموسم الحالي يُعد من أفضل المواسم من حيث الإنتاج والجودة، بفضل توافر التقاوي الجيدة والظروف المناخية المناسبة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن محصول القمح يتصدر هذا العام المساحات المنزرعة على مستوى المحافظة، حيث بلغت المساحة الإجمالية نحو 412 ألفًا و706 أفدنة خلال موسم 2025/2026، مشيرًا إلى أن منطقة شرق العوينات جاءت في الصدارة بمساحة 261 ألفًا و470 فدانًا، تليها منطقة الفرافرة بمساحة 77 ألفًا و360 فدانًا.

وأضاف أنه حتى اليوم 27 أبريل، تم حصاد نحو 93 ألف فدان، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد بوتيرة منتظمة، حيث بلغ إجمالي كميات القمح الموردة 136 ألفًا و128 طنًا، منها 42 ألفًا و982 طنًا داخل المحافظة، و93 ألفًا و145 طنًا خارجها.

وأكد أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم عبر صومعة الخارجة وصومعة شرق العوينات، مع توفير كافة التسهيلات للمزارعين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات توريد ودعم منظومة الأمن الغذائي

رئاسة مركز باريس: توفير سيارات مياه لأهالى قرية جدة لحين إصلاح عطل الشبكة.

أعلن على نجاح رئيس مركز ومدينه باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتغطية احتياجات أهالى قرية جدة التابعة للمركز بالكامل، بناء على شكوي المواطنين لعدم وجود مياه شرب بسبب خروج محطة المياه عن العمل، حيث جرى التنسيق مع الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد لتوفير غاطس بديل وسيتم التركيب اليوم وتشغيل المحطه وضخ المياه داخل الشبكة وحل المشكلة.



وفى سياق آخر أعلن علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس، عن استكمال عمل لجنة متابعة النخيل والأشجار التي تروي علي مياه الشرب، وقيام بعض المواطنين باستخدام مياه الشرب بري الزراعات (النخيل والاشجار) بمساحات مختلفة، حيث إن هذه الظاهرة تؤثر على وصول المياه للمواطنين، وخاصة مع عدم تركيب عدادات ميهة للمنازل.

- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وقامت اللجنة بتوجيه إنذارات للمواطنين المخالفين بسرعة تركيب عدادات مياه واصلاح التالف او تغيرة وعدم استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها وجرى تحديد يوم الأحد القادم آخر موعد لتقنين اوضاعهم وفي حالة مخالفة ما نص علية القانون سوف يتم إلغاء التعاقد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتعدين علي مياه الشرب.