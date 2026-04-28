الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من فيديو أثار الجدل إلى روايات متضاربة.. القصة الكاملة لاتهام شاب بالتحرش داخل ميكروباص الزقازيق بين دفاع الأسرة وتساؤلات تنتظر الحسم

أحمد المتهم
أحمد المتهم
رنا أشرف

تصاعدت وتيرة الجدل خلال الساعات الماضية حول واقعة اتهام شاب بالتحرش داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق، بعدما انتشرت مقاطع فيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول القضية إلى محور اهتمام الرأي العام، وسط حالة من الانقسام بين المتابعين بشأن حقيقة ما جرى.

فبين روايات متباينة وتفسيرات متضاربة، برزت مطالب بضرورة كشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، خاصة مع دخول أطراف جديدة على خط الأزمة، من بينهم أسرة الشاب المتهم، التي بدأت في عرض روايتها لما حدث.

الفيديو مش دليل .. شقيقة المتهم في تحرش ميكروباص الزقازيق تكشف كواليس جديدة وتفجر مفاجآت

في تصريحات صحفية، كشفت إيمان، شقيقة الشاب المتهم في واقعة تحرش داخل ميكروباص بالزقازيق، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أن شقيقها بريء من الاتهامات المتداولة.

“كان مروح من شغله وفجأة اتحول لمتهم”


قالت إيمان إن شقيقها كان يستقل ميكروباص في طريق عودته من العمل بشكل طبيعي، قبل أن تفاجئه فتاة بالصراخ واتهامه بالتحرش، مضيفة:
“زي ما باين في الفيديو، هي فجأة بدأت تصوت وتتهمه، وهو كان واضح عليه الصدمة ومش فاهم إيه اللي بيحصل”.

“الرواية فيها تناقضات واضحة”


وأضافت أن رواية الفتاة، بحسب ما ظهر في الفيديو، غير منطقية، قائلة:
“هي بتقول إنه مد إيده تحت الجاكت، رغم إنها كانت قاعدة قدامه على كرسي قلاب، فإزاي ده حصل ومحدش من الركاب حس أو شاف؟ وليه استنت كل الوقت ده قبل ما تطلع الموبايل وتصوره؟”.

“نزلت وكان في حد مستنيها”

وأشارت إيمان إلى أن الفتاة غادرت الميكروباص بعد الواقعة مباشرة، وكان هناك شخص في انتظارها عند الموقف، وهو ما اعتبرته أمرًا يثير التساؤلات حول ملابسات الحادث.

“فيديوهات متضاربة واتحذفت”


وأوضحت أن مقاطع فيديو عدة تم نشرها من حساب مجهول، ثم جرى حذفها لاحقًا، مؤكدة أن بعض هذه المقاطع احتوى على روايات مختلفة: “الكلام اتغير أكتر من مرة، وفي فيديوهات اتمسحت، وده خلى الصورة مش واضحة”.

“سمعة أخويا معروفة”

وشددت على أن شقيقها يتمتع بسمعة طيبة بين معارفه، مضيفة: “كل اللي يعرفه شهد إنه محترم، حتى السواقين في الموقف قالوا إنه دايمًا بيركب الخط ده وعمره ما حصلت منه حاجة وحشة”.

“الفيديو مش دليل كافي”


وأكدت إيمان أن الفيديو المتداول لا يظهر واقعة تحرش بشكل صريح، قائلة: “الفيديو فيه واحدة بتصرخ بس، هل ده كفاية عشان ندين شخص؟ ده ممكن يظلم ناس بريئة ويأثر على سمعتهم”.

“في انتظار تحقيقات النيابة”


واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن شقيقها تم القبض عليه، وأنه لم يعترف بارتكاب الواقعة، مضيفة:أخويا هيعرض على النيابة، وهيحكي الحقيقة كاملة، وهو أكد إنه ما لمسهاش خالص”.

الطائرة Prosperity
الطائرة Prosperity
الطائرة Prosperity

تويوتا
تويوتا
تويوتا

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

