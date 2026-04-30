محسن جابر: عندي 3 قصائد كاملة للموسيقار محمد عبد الوهاب منزلوش لحد النهاردة

حل المنتج محسن جابر ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".

وقال محسن جابر:" عندي مكتبة كاملة من أناشيد محمد الكحلاوي وهناك جزء منها لم يتم طرحه حتى الآن ".



وتابع محسن جابر :" عندي أغاني كتيرة لفنانين منزلتش لحد انهاردة "، مضيفا:" هناك أغاني كثيرة لازم تكمل فنيا عشان يتم طرحها ".

وأكمل محسن جابر :" أنا عندي 3 قصائد للموسيقار محمد عبد الوهاب كاملين منزلوش لحد انهاردة".



واكمل محسن جابر :" عندي اعمال لبليغ حمدي وعمار الشريعي ملهاش حل لكنها منزلتش لحد انهاردة ".

