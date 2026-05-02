إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

عائدة من زمن بعيد .. مورجان البريطانية تكشف عن " سوبر سبورت 400" الخارقة

صبري طلبه

تظهر بعض السيارات وكأنها خرجت من صفحات التاريخ، تحمل معها روح زمن مختلف لا يتكرر، هذا ما تقدمه Morgan Motor Company، التي تعيد إحياء ملامح الماضي عبر سيارة تبدو وكأنها عادت من حقبة بعيدة، حيث كانت الحرفية اليدوية عنواناً للفخامة، وكان لكل تفصيله معنى خاص.

وتأتي تلك المعالم والأوصاف في نسخة سوبر سبورت 400 التي ليست مجرد سيارة جديدة، بل قطعة نادرة تمزج بين صناعة السيارات القديمة ولكن في العصر الحالي، حيث تُعيد تعريف العلاقة بين السائق والسيارة من خلال صورة كلاسيكية حقيقية.

محرك سوبر سبورت 400

تعتمد السيارة سوبر سبورت 400 على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مزود بشاحن تيربو، وهو نفس المحرك المستخدم في طرازات BMW  من فئة B58، بعد إجراء بعض التعديلات الخاصة.

ويستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة إجمالية تصل إلى 402 حصان، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات من تطوير ZF Friedrichshafen  وبتقنيات الدفع الخلفي للعجلات.

تسارع السيارة سوبر سبورت 400 

تترجم تلك الأرقام إلى أداء لافت من ناحية التسارع والانطلاق، حيث تستطيع السيارة سوبر سبورت 400 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا  إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط.

تصميم وتجهيزات سوبر سبورت 400

جاءت السيارة سوبر سبورت 400 بنظام تعليق يمنح السائق تجربة قيادة أكثر توازناً واستجابة، كما زُودت السيارة بعجلات رياضية خفيفة الوزن بقياس 19 بوصة، مع إطارات عالية الأداء من نوع ميشلان بايلوت سبورت 5.

وحافظت سوبر سبورت 400 على ملامح التصميم الكلاسيكي، ويظهر ذلك بوضوح في المقدمة الطويلة والمصابيح الأمامية الدائرية، إلى جانب السقف الكلاسيكي والمرايا الجانبية ذات الإطار المعدني.

وتستحضر هذه العناصر حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، لكنها تُقدم بأسلوب حديث يواكب متطلبات العصر، ما يمنح السيارة شخصية فريدة تجمع بين الحنين إلى الماضي وروح الأداء المعاصر.

