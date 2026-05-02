لأول مرة.. تشغيل نظام إضاء موفر للطاقة بالميدان الإبراهيمي بكفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة «هاي ماست» بالميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ ، أنه تم تركيب عمود إنارة هاي ماست بالميدان الإبراهيمي بارتفاع 16 مترًا، مزود بـ10 كشافات تعمل بتقنية الإضاءة الذكية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من تطوير الميدان، بما يواكب أعمال التطوير الحضاري به.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التطوير بالميدان الإبراهيمي تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة، بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتعزيز عناصر الأمان والجمال البصري.