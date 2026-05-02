موعد حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال بالإسماعيلية بحضور قيادات الاتحاد الدولي

يقام اليوم السبت حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات، بمدينة الإسماعيلية، في تمام الساعة الخامسة والنصف، وسط أجواء احتفالية تمزج بين الطابع المصري الأصيل واللمسة العصرية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عدد من كبار مسؤولي اللعبة وفي مقدمتهم محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة، خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، فضلًا عن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وبالطبع محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري للعبة ورئيس اللجنة المنظمة.

ويأتي برنامج الحفل، بتصميم بسيط وأنيق، مع التركيز على الجانب الترفيهي لإبراز هوية المدينة المضيفة، حيث يتضمن عروضًا لفرقة السمسمية الشهيرة التي تعكس التراث الشعبي لقناة السويس.

كما يشهد الحفل عروض “لايت شو” باستخدام تقنيات إضاءة حديثة، إلى جانب عروض النار (فاير شو) التي تضفي أجواء من الإثارة، فضلًا عن فقرة موسيقية مميزة بعزف حي على آلة الساكسفون، في مزيج فني يجمع بين الحداثة والتراث.

وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري للعبة، أن الهدف هو تقديم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر وقدراتها التنظيمية، مع الحفاظ على البساطة في الشكل والتميز في المضمون، بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الوفود المشاركة والجماهير.

وتحظى البطولة باهتمام دولي واسع، في ظل مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم، ما يعزز من فرص خروج النسخة الحالية بصورة مميزة تضاف إلى سجل النجاحات التنظيمية للرياضة المصرية.