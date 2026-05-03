مع التقلبات الجوية.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

تستمر التقلبات الجوية والأتربة بشكل قوي، مما يسبب العديد من المشاكل وخاصة لمرضى الجيوب الأنفية.

بالنسبة للأشخاص المعرضين للحساسية والذين يعانون من حساسية الجيوب الأنفية، غالباً ما تؤدي تغيرات الطقس إلى مشاكل والتهابات في الجيوب الأنفية، ومع تغيرات الطقس، يجب أن نفهم كيف تؤثر التغيرات الموسمية والجوية على صحة الجيوب الأنفية، وما يمكننا فعله لضمان صحة الجيوب الأنفية رغم هذه التغيرات

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

غسل الأنف: يُعد غسل الأنف طريقة فعّالة لتنظيف الجيوب الأنفية من تراكم المخاط والاحتقان، يمكن استخدام بخاخات الأنف الملحية، أو المحلول الملحي.

حافظ على نظافة منزلك: احرص دائمًا على تنظيف منزلك ومحيطه للتخلص من مسببات الحساسية والغبار والأوساخ التي قد تهيج الجيوب الأنفية، نظّف منزلك بالمكنسة الكهربائية ونظّف الغبار بانتظام.

فلاتر ومرطبات هواء عالية الجودة: استثمر في فلاتر عالية الجودة للحفاظ على هواء منزلك نظيفًا وآمنًا للتنفس، بالإضافة إلى ذلك، استثمر في مرطب هواء لإضافة الرطوبة إلى هواء منزلك ومنع تهيج الجيوب الأنفية