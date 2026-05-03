الأحد الأخطر مناخيًا.. أمطار غزيرة وعواصف ترابية وبرودة ليلية تضرب هذه المناطق

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من حالة مناخية طارئة واستثنائية تشهدها البلاد اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، مؤكدًا أن اليوم سيكون من أكثر الأيام تقلبًا خلال الموسم الحالي، حيث يجمع بين أجواء شتوية ممطرة شمالًا وحرارة صيفية شديدة جنوبًا، إلى جانب نشاط قوي للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

تغيرات فى الكتل الهوائية

وأوضح فهيم أن البلاد ستتعرض لحالة جوية غير مستقرة نتيجة تغيرات حادة في الكتل الهوائية، ما يؤدي إلى أمطار رعدية غزيرة على عدد من المحافظات الشمالية، بالتزامن مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

المحافظات الأكثر تأثرا

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن السواحل الشمالية، خاصة الغربية منها، ستكون الأكثر تأثرًا، لافتًا إلى أن محافظة مطروح قد تشهد أمطارًا غزيرة جدًا ورعدية، بينما تمتد الأمطار القوية إلى مناطق شمال الوجه البحري، ومنها كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والغربية وشمال سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد السيول.

وأضاف أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تمتد أيضًا إلى مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح بسرعة تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، فيما قد تصل هبات الرياح إلى 60 و70 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة

وأكد فهيم أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا واضحًا على شمال البلاد، حيث تنخفض بنحو 10 درجات مئوية مقارنة بيوم السبت، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، ما يخلق تباينًا حادًا في الحالة المناخية بين شمال الجمهورية وجنوبها.

وأوضح أن فترات الليل ستشهد أجواء مائلة للبرودة، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث ظاهرة "التنفيل" وتساقط العقد في محاصيل الخضر والفاكهة، خاصة مع هذا التذبذب الحراري الحاد بين النهار والليل.

ووجه رئيس مركز معلومات تغير المناخ عددًا من التوصيات الزراعية العاجلة للمزارعين، مؤكدًا ضرورة وقف الرش نهائيًا خلال فترات الرياح والأمطار، مع تعليق التسميد الورقي وعدم نقل الشتلات، إلى جانب ضرورة تأمين الصرف الجيد للأراضي الزراعية وتثبيت الصوب الزراعية لتقليل الخسائر.