سيد عبد الحفيظ والقباني يعزّيان إبراهيم سعيد في وفاة والدته .. صور

أقيم مساء اليوم، عزاء والدة إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، بمسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بجوار حديقة الميريلاند، حيث حرص عدد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء.

ومن أبرز نجوم الرياضة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة الاهلي ووائل القباني نجم الزمالك السابق وأيمن أشرف واسامة حسن لاعب انبي والزمالك السابق وعدد كبير من الاسرة والاصدقاء.

وشُيّعت جنازة والدة نجم منتخب مصر والأهلي السابق إبراهيم سعيد، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وظهر إبراهيم سعيد خلال مراسم التشييع في حالة من الحزن الشديد، حيث شارك في حمل النعش بنفسه تعبيرًا عن تأثره بوفاة والدته، بدت عليه علامات الانكسار والحزن خلال لحظات الوداع الأخيرة.

وشهدت الجنازة تواجد عدد من الاهل والاصدقاء، في أجواء خيمت عليها مشاعر الحزن والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وسط تعاطف كبير من الحاضرين مع نجم الكرة السابق في هذا الموقف الإنساني الصعب.

وكان إبراهيم سعيد قد أعلن وفاة والدته أمس الجمعة، عقب صراع طويل مع المرض، وذلك بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقته.