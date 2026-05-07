حملات مكبرة لاستعادة المظهر الحضاري وتطوير شامل للمرافق الخدمية ببورسعيد

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد نشاطاً تنفيذياً واسعاً، شمل إطلاق مشروعات تطوير محاور مرورية تاريخية، وتحديث منظومة الإنارة بالشواطئ، بالتوازي مع حملات ليلية مكبرة لغلق المحال المخالفة وإزالة التعديات لضمان سيادة القانون.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل الميداني للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتحسين الصورة البصرية للمحافظة، والضرب بيد من حديد على كافة أشكال الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين

مدينة بورفؤاد - تطوير المحاور التاريخية ومنظومة إنارة الشاطئ

• تطوير الطرق: تفقدت الأستاذة سمر الموافي أعمال تطوير شارع 15 سبتمبر، مؤكدة أنه محور تاريخي سيتم رفع كفاءته وتوسعته مع الحفاظ على الأشجار النادرة وترميم واجهات الفيلات التاريخية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، مع تطبيق كود الإتاحة لذوي الإعاقة.

• إنارة الشاطئ: تابعت رئيسة المدينة إحلال وتجديد منظومة الإنارة العامة بشاطئ بورفؤاد وتركيب أعمدة ديكورية حديثة، استعداداً للموسم الصيفي ولإضفاء لمسة جمالية تليق بمكانة المدينة سياحياً.

حي الشرق - رسائل حاسمة وحملات ليلية مكبرة:

قاد الدكتور إسلام بهنساوي حملة مسائية استهدفت شوارع (عرابي، البازار، رمسيس، أحمد شوقي، والجيش)، أسفرت عن التحفظ على استاندات وكراسي وترابيزات مخالفة واحتلال للأرصفة. وشدد رئيس الحي على أن الانضباط قادم بقوة ولا تهاون مع الفوضى، مع استمرار الحملات المفاجئة لضمان عودة الشكل الحضاري اللائق.

حي العرب - ملاحقة الإشغالات وتطبيق قانون غلق المحال:

• حديقة سعد زغلول: قادت المهندسة شيماء جودة حملة مكبرة نجحت في إزالة كافة الإشغالات والتعديات بحديقة سعد زغلول وإعادتها لمظهرها الجمالي أمام المواطنين.

• إزالة التعديات: تم الانتهاء من إزالة أحد التعديات الصارخة وفقاً للتعليمات المشددة، حيث جرى رفع كميات كبيرة من "الرتش" والمخلفات الناتجة عن الإزالة، وجاري استكمال رفع المتبقي منها اليوم لفتح الطريق كلياً.

• غلق المحال: بالتنسيق مع المركز الموحد للتراخيص، جرى غلق وتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لضمان الانضباط.

حي المناخ - ملاحقة الإشغالات بشارع سعد زغلول:

ترأست المحاسبة شيماء العزبي حملة مكبرة بشارع سعد زغلول (الثلاثيني سابقاً) لإزالة التعديات والمخالفات الثابتة والمتحركة. وأكدت رئيسة الحي على ضرورة التزام أصحاب المحال بالمساحات القانونية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف لتحقيق انسيابية المرور وتوفير بيئة حضارية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

حي الزهور - حملات نظافة وصيانة بمناطق "علي بن أبي طالب":

تابع أحمد زغلف ميدانياً حملة مكثفة لرفع المخلفات وتسليك بالوعات الصرف الصحي وتطهير المناور بالعمارة رقم 39 بمنطقة علي بن أبي طالب.

وشدد رئيس الحي على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للسكان من خلال المتابعة اليومية لكافة القطاعات.

حي الضواحي - جهود ليلية مستمرة لرفع إشغالات شارع 23 ديسمبر:

بمتابعة الأستاذ فوزي الوالي، نفذت إدارة الإشغالات حملة ليلية مكبرة بشارع 23 ديسمبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة فروشات خضار وفاكهة وعربات يد وتندات مخالفة تعيق حركة السير.

وأكد رئيس الحي استمرار الضرب بيد من حديد على كافة الأسواق العشوائية لاستعادة الوجه الجمالي للحي.

حي الجنوب - تطوير منظومة النظافة بـ "الحي الإماراتي":

أشرف المهندس وليد الدعدع على أعمال النظافة اليومية بالحي الإماراتي، والتي شملت رفع الرمال والرتش من جوانب الأرصفة وتفعيل منظومة الجمع المنزلي للقمامة، لضمان استدامة نظافة المناطق السكنية والحد من انتشار الأمراض.

حي غرب - نظافة المداخل وتطهير منفذ بورسعيد الجمركي:

تابع باسم عمر أعمال شركة "نهضة مصر" في رفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي، حيث شملت الأعمال غسل منفذ بورسعيد الجمركي بالمياه وتجريف الرمال من محيط المطار ونادي الأبطال، لتقديم انطباع إيجابي لزوار المحافظة من الوهلة الأولى.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة إصرار الدولة على استعادة الوجه الحضاري للمدينة الباسلة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين على حد سواء.