الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
مستقر عند 8017 جنيهاً.. هذا آخر سعر لعيار 24 في الصاغة.. تفاصيل

محمد يحيي

ثبت سعر أكبر أعيرة الذهب في أول تعاملات اليوم الجمعة 8-5-2026 على مستوي محلات الصاغة.

بلغ آخر تحديث لأغلي أعيرة الذهب وهو  سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7960 جنيها للبيع.

وثبت سعر جرام الذهب في أول تداول له اليوم بمختلف الاعيرة الذهبية من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

وفقد سعر جرام الذهب نحو 30 جنيها من قيمته مع انتهاء تعاملات مساء اليوم.

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7015 جنيها.

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7960 جنيها للبيع.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7296 جنيها للبيع .

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7015 جنيها للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6012 جنيها للشراء و 5970 جنيها للبيع.

بلغ سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

وصل سعر أوقية الذهب 4703 دولار للشراء و 4702 دولار للبيع.

وشهدت أسعار الذهب عالميًا صعودا  مع تحسن التوقعات الجيوسياسية، إلى جانب الضعف النسبي للدولار الأمريكي.

و تقلصت الفجوة السعرية يعكس تراجع علاوات المخاطر وتحسن الكفاءة السعرية بالسوق المحلية، إلى جانب انخفاض تأثير هوامش الربح والتكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين والسيولة.

 وتسببت التطورات الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات على تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية، وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن الابقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75% للاجتماع الثالث على التوالي، لكن حالة الانقسام داخل البنك المركزي الأمريكي دعمت حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأوضح أن التصويت داخل لجنة السياسة النقدية جاء بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من هذا النوع منذ عام 1992، ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما يدعم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% ساهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

