اقتصاد

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

انتشار فيروس هانتا

أعاد انتشار فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية «إم في هونديوس» المخاوف العالمية من تكرار سيناريوهات الإغلاق والعزل والعمل من المنزل التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا، بعدما كشفت السلطات الصحية عن مغادرة عشرات الركاب من 12 جنسية مختلفة السفينة قبل تطبيق إجراءات العزل الصحي.

وأثار تفشي فيروس هانتا حالة من القلق في الأسواق العالمية وقطاعي السياحة والسفر، وسط تساؤلات متزايدة بشأن احتمالات عودة القيود الصحية وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد سنوات قليلة من الخسائر الضخمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19.

وكشفت تقارير دولية أن 29 راكبًا على الأقل غادروا السفينة عقب تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ما دفع السلطات الصحية إلى إطلاق عمليات تتبع واسعة للمخالطين وتحركات الركاب.

ورغم تطمينات منظمة الصحة العالمية بأن الوضع الحالي لا يمثل بداية جائحة جديدة، فإن الحديث عن فيروس هانتا تصدر محركات البحث عالميًا، بالتزامن مع مخاوف من عودة سيناريو العمل أون لاين وتقليل السفر والتجمعات حال توسعت الإصابات.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، مديرة قسم التأهب للأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن ما يحدث «ليس بداية وباء عالمي أو جائحة جديدة»، مؤكدة أن المخاطر الحالية ما زالت منخفضة.

وأعاد انتشار فيروس هانتا الحديث مجددًا عن إمكانية لجوء الشركات والمؤسسات إلى أنظمة العمل المرن والعمل من المنزل حال تصاعد المخاوف الصحية عالميًا.

وخلال جائحة كورونا، اتجهت آلاف الشركات حول العالم إلى تطبيق نظام العمل أون لاين، ما تسبب في تغييرات واسعة داخل سوق العمل العالمي، ورفع الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية ومنصات الاجتماعات الإلكترونية.

ومع عودة المخاوف الصحية، تتزايد التساؤلات حول مدى استعداد الاقتصاد العالمي للتعامل مع أي اضطرابات صحية جديدة دون اللجوء إلى الإغلاق الكامل.

وتثير أي مخاوف صحية عالمية حالة من الترقب داخل الأسواق المالية وقطاعات السياحة والطيران والتجارة الدولية، خاصة أن هذه القطاعات كانت الأكثر تأثرًا خلال أزمة كورونا.

وقد تنعكس المخاوف المرتبطة بفيروس هانتا على:

حركة السفر والسياحة العالمية

البورصات والأسواق المالية

أسعار النفط والطاقة

التجارة الدولية والشحن

سلاسل الإمداد العالمية

كما قد تدفع حالة القلق بعض الشركات والمستهلكين إلى تقليل السفر والإنفاق تحسبًا لأي تطورات صحية مفاجئة.

ورغم التشابه في مشاهد العزل وتتبع المخالطين، شددت منظمة الصحة العالمية على أن فيروس هانتا يختلف عن فيروس كورونا من حيث طبيعة الانتشار ومستوى الخطورة.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المخاطر الحالية منخفضة، رغم احتمالية اكتشاف حالات إضافية خلال الأسابيع المقبلة بسبب فترة حضانة الفيروس.

لكن عودة الحديث عن العزل والعمل أون لاين أعادت للأذهان التداعيات الاقتصادية العنيفة التي صاحبت جائحة كورونا، بعدما تعرض الاقتصاد العالمي لخسائر ضخمة نتيجة الإغلاق وتوقف السفر وتباطؤ التجارة.

ويظل قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات حساسية تجاه أي توترات صحية عالمية، ما يضع الأسواق الناشئة ومن بينها مصر أمام متابعة مستمرة لتطورات الوضع.

وقد يؤدي تصاعد القلق العالمي إلى تأثيرات غير مباشرة على حركة السياحة الوافدة والاستثمار وحركة السفر الدولية، خاصة إذا اتجهت بعض الدول إلى تشديد إجراءات الفحص الصحي أو القيود الاحترازية.

وفي المقابل، ساهمت تجربة كورونا في تعزيز جاهزية الدول للتعامل مع الأزمات الصحية بشكل أسرع، سواء عبر الرقابة الصحية أو الأنظمة الرقمية أو خطط الطوارئ الاقتصادية.

إياد نصار: العمل في مصر حلم لأي فنان عربي

علاء مرسي لصدى البلد: شخصيتي في قلب شمس تحمل مشاعر حقد وغيرة

نيللي كريم تعتذر عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من غبي منه فيه

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

