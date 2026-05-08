ماذا يحدث للجسم عند تناول الاشواجندا؟

لطاما حظي نبات الأشواجندا بتقدير كبير لقرون كعلاج طبيعي للعديد من المشاكل الصحية، وازداد الاهتمام به مؤخرًا مع بحث الناس عن طرق طبيعية لتحسين صحتهم. يُعرف الأشوجندا باسم "المُكيف"، فهو يساعد الجسم على التكيف مع الإجهاد ويعزز التوازن العام.

دعونا نتعرف على أهم فوائد الأشواجندا للصحة

- تخفيف التوتر وتقليل القلق

من أبرز فوائد عشبة الأشواجندا قدرتها على تخفيف التوتر والقلق، وباعتبارها من الأعشاب المُكيّفة، فهي تُساعد على خفض مستويات الكورتيزول في الجسم - هرمون التوتر - مما يُساعد على تهدئة الجهاز العصبي، هذا التخفيف الطبيعي للتوتر يُمكن أن يُحسّن المزاج ويُعزّز المرونة النفسية في الحياة اليومية، وقد أظهرت الدراسات أن تناول مكملات الأشواجندا بانتظام يُمكن أن يُقلّل بشكل ملحوظ من مشاعر القلق والتوتر .

- تحسين جودة النوم

هل تعاني من الأرق؟ قد يكون نبات الأشواجندا هو الحل الأمثل، فهو يساعدك على النوم بشكل أسرع ويحسن جودة نومك بشكل عام. يعمل هذا النبات عن طريق خفض مستويات الكورتيزول وتهدئة الدماغ، يجد الكثيرون أنه مفيد للأرق أو الليالي المضطربة.

- زيادة الطاقة وتقليل التعب

هل تشعر بالتعب والخمول؟ يُعرف نبات الأشواجندا بقدرته على تعزيز الطاقة ومكافحة الإرهاق، فهو يُحسّن قدرة الجسم على التحمل، مما يُسهّل أداء الأنشطة اليومية، وهذا ما يجعله خيارًا شائعًا بين الرياضيين ومن يرغبون في الحصول على دفعة طاقة طبيعية دون استخدام المنبهات