ملفات دعم الاستثمار وتوسيع المبادرات التمويلية على مائدة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لقاءً موسعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الحوافز.

وقد شارك في اللقاء الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة.

توجيهات لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

وأكدت رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تعزيز آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته، بهدف تطوير المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، بما يسهم في زيادة مرونتها ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين الصناعيين.

استعراض المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، ومنها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، التي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، مع التأكيد على استمرار التوسع التدريجي في القطاعات وفقًا لدراسات الجدوى.

مقترحات لتطوير آليات التمويل وتخفيف الأعباء

ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، من بينها توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف أفضل آليات الاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، ومراجعة بعض الشروط الإجرائية، بالإضافة إلى بحث ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، ودراسة مد الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.

التزام بتبسيط الإجراءات ودعم الإنتاج

كما أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن جميع المطالب والمقترحات المطروحة ستخضع للدراسة الجادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، بما يضمن تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.

تأكيد على التعاون وتعظيم الاستفادة من المبادرات.

من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المستمر والمثمر بين الهيئة والاتحاد، وما يترتب عليه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء

فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، مع دعوة أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة لتعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.