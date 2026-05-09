قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة
سوريا توقف خردل ديوب.. متهم بالضلوع في هجوم كيماوي
شيكابالا: أزمة محتملة في خط وسط الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة
تتخطى الـ40 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم السبت 9مايو 2026
سيد معوض: الدوري ما زال في الملعب للأهلي.. ولازم نكمل للنهاية
%25 استيلاء على الكهرباء.. خبير يكشف إجراءات ضبط التوصيلات غير الشرعية
الدولار يستقر بالبنوك.. 52.69 جنيهًا أعلى سعر في بداية تعاملات السبت
قبل الذبح.. 20 علامة تكشف لك الأضحية السليمة من غيرها
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول "قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة"
رعب في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يهدد 9 قرى قبل قصف مواقع لحزب الله
الرئيسان السيسي وماكرون يفتتحان المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب
المحيطات على صفيح ساخن.. العالم يقترب من موجة قياسية جديدة في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ملفات دعم الاستثمار وتوسيع المبادرات التمويلية على مائدة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية
ولاء عبد الكريم

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لقاءً موسعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الحوافز.

وقد شارك في اللقاء الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة.

توجيهات لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

وأكدت رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تعزيز آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته، بهدف تطوير المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، بما يسهم في زيادة مرونتها ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين الصناعيين.

استعراض المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، ومنها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، التي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، مع التأكيد على استمرار التوسع التدريجي في القطاعات وفقًا لدراسات الجدوى. 

مقترحات لتطوير آليات التمويل وتخفيف الأعباء

ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، من بينها توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف أفضل آليات الاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، ومراجعة بعض الشروط الإجرائية، بالإضافة إلى بحث ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، ودراسة مد الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.

التزام بتبسيط الإجراءات ودعم الإنتاج

كما أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن جميع المطالب والمقترحات المطروحة ستخضع للدراسة الجادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، بما يضمن تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.
تأكيد على التعاون وتعظيم الاستفادة من المبادرات.

من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المستمر والمثمر بين الهيئة والاتحاد، وما يترتب عليه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء

 فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، مع دعوة أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة لتعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.

التنمية الصناعية الصناع تمويل المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

وليد سليمان

أمير هشام: رسميًا.. الأهلي وجه الشكر لـ وليد سليمان

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

إمام عاشور

مفاجأة في التشخيص النهائي لـ إصابة إمام عاشور

ترشيحاتنا

الاهلي

كريم رمزي: الأهلي يفلتر أسماء صفقات الصيف قبل الحسم النهائي

سيد معوض

سيد معوض: المدرب هو حجر الأساس في بناء الفريق

محمد بركات

محمد بركات: حبي للأهلي لا يتغير مهما اختلف موقعي.. ولو احتاجني لن أتأخر عنه

بالصور

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا.. وهذه أعراضه وطرق الوقاية

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد