قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك أمام مول طنطا
المحكمة الدستورية العليا: تجريم سب وقذف الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة
في يومها العالمي.. مصر تؤكد ريادتها كأهم محطات الطيور المهاجرة وتفتح ملف حوكمة الصيد
رئيس مجموعة الصداقة بالبرلمان الفرنسي: مصر صوت الحكمة وتسهم في تهدئة التوترات الإقليمية
القومي للأورام: الشائعات ووصفات السوشيال ميديا تدفع مريض السرطان لفقدان فرص الشفاء
العيد على الأبواب.. أسعار الأضاحي 2026 وشروط سلامتها وطريقة النحر
مصر للطيران تنقل حجاج دول غينيا كوناكري ومالي وفلسطين إلى الأراضي المقدسة| صور
نهائي الكونفدرالية.. أوراق الزمالك واتحاد العاصمة ونقاط الضعف
"الزناتي" يعلن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 60 ألف جنيه
نجم البنك الأهلي: المنافسة الثلاثية على لقب الدوري "مثيرة"
تركت عش الزوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب زوجة صياد في كفر الشيخ
السيطرة علي حريق محل مفروشات وأقمشة دون إصابات في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس بعثة الحج الرسمية : وصول 4410 من حجاج القرعة للمدينة المنورة

حج القرعة
حج القرعة
مصطفى الرماح   -  
رسالة السعودية

كشف اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية لـ الحج، عن أعداد الحجاج المصريين اللذين وصلوا للاراضى المقدسة حتى الأن.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج،  وصول 4410 حجاج من بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى الان.

وأوضح أن الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة يمثلون محافظات أسيوط، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والبحيرة، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وبورسعيد، وبني سويف والشرقية.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لنقل حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة.

كان اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قد أعلن الاثنين الماضي، بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة لآداء مناسك الحج.

وأوضح أن أولى رحلات الحجاج انطلقت إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى باقي الرحلات خلال الأيام التالية، لنقل باقي الحجاج، سواء الى المدينة المنورة، أو إلى مكة المكرمة.

وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وناشد حجاج بيت الله الحرام، بإرتداء بطاقة "نسك" الذكية، وأسورة المعصم التي سيتم تسليمها لهم، واللتين يحتويان على جميع بيانات الحاج، ومقر إقامته بالأراضي المقدسة، وأرقام هواتف البعثة، وكذلك وضع بطاقة البيانات على الحقائب؛ لضمان وصولها للغرف بالفنادق؛ وذلك منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن.

كما ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المسائلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.

الحج الاراضى المقدسة حج القرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

فيروس هانتا

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

ترشيحاتنا

الجزار

نجم البنك الأهلي: بن شرقي "لاعب كبير".. والفوز على الزمالك أعاد الأحمر

الجزار

نجم البنك الأهلي: حلمي العودة إلى المارد الأحمر يوما ما

مصطفى محمد

عقب هبوط فريقه.. موقف مصطفى محمد من العودة للدوري المصري

بالصور

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد