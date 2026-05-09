رئيس بعثة الحج الرسمية : تفويج 888 حاجا من المدينة إلى مكة المكرمة

أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أنه تم صباح اليوم تفويج 888 حاجا من حجاج القرعة بالمدينة، المنورة إلى مكة المكرمة، بعد أن قضوا خمسة أيام في رحاب الرسول الكريم، وذلك لاداء شعائر العمرة والاستعداد لبدء مناسك الحج.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لنقل حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قد أعلن الاثنين الماضي، بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة لآداء مناسك الحج.

وأوضح أن أولى رحلات الحجاج انطلقت إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى باقي الرحلات خلال الأيام التالية، لنقل باقي الحجاج، سواء الى المدينة المنورة، أو إلى مكة المكرمة.

وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وناشد حجاج بيت الله الحرام، بإرتداء بطاقة "نسك" الذكية، وأسورة المعصم التي سيتم تسليمها لهم، واللتين يحتويان على جميع بيانات الحاج، ومقر إقامته بالأراضي المقدسة، وأرقام هواتف البعثة، وكذلك وضع بطاقة البيانات على الحقائب؛ لضمان وصولها للغرف بالفنادق؛ وذلك منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن.

كما ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المسائلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.