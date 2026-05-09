تركت المنزل لخلافات مع والدها.. التوصل للطالبة المتغيبة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة صاحبة الحساب بشأن تغيب ابنتها عقب خروجها من مسكنهم لتلقى أحد الدروس بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 أبريل المنقضي، تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا من القائمة على النشر، ربة منزل، مقيم بدائرة القسم، بتغيب ابنتها، طالبة، 17 سنة، عقب خروجها من مسكنهم لتلقي أحد الدروس بمنطقة سيدي جابر بدائرة القسم، لخلافات بينها ووالدها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مكان وجود المتغيبة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبسؤالها نفت تعرضها لأي مكروه وأقرت بتركها منزلها بمحض إرادتها لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم تسليم المذكورة لأهلها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.