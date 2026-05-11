حملة لتفقد مستوى النظافة والإشغالات في بورفؤاد

أجرى اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، جولة مسائية بمدينة بورفؤاد لمتابعة مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات بعدد من المناطق السكنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بقيادة سكرتير عام بورسعيد حملة لتفقد مستوى النظافة والإشغالات بمدينة بورفؤاد

وشملت الجولة المرور على مشروع الفيروز ومشروع الـ9000، وذلك بحضور سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، حيث تابع السكرتير العام مستوى النظافة بالشوارع والمناطق المحيطة، إلى جانب متابعة جهود رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وخلال الجولة، التقى السكرتير العام بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومطالبهم المتعلقة بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى.

وأكد السكرتير العام استمرار الجولات الميدانية بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بهدف تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.