حبس مسجل خطر ضرب فتاة واصطدام بسيارة سيدة عمدا في الجيزة

قررت جهات التحقيق حبس مسجل خطر تعدى بالضرب على فتاة واصطدم بسيارة سيدة، عمدا، في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ملاكي لاصطدامه بسيارتها عمدا عدة مرات حال سيرها بمدينة أكتوبر بالجيزة.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 9 مايو الجاري تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من (موظفة مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال سيرها بسيارتها الملاكي بدائرة القسم؛ فوجئت بأحد الأشخاص يتعدى بالضرب على فتاة داخل سيارته، وحال محاولتها تصويره، ولدى رؤيته لها؛ صدم سيارتها عمدا عدة مرات؛ مما تسبب في إحداث تلفيات بسيارتها، ولاذ بالهرب.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وقائدها (عنصر جنائي)، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وبحوزته بندقية خرطوش، وكمية من مخدر الحشيش.

وأقر بمواجهته بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجلة شقيقته- مقيمة بذات الدائرة-؛ إبان استقلالها السيارة معه، حيث تعدى عليها بالضرب لخلافات عائلية، وحال ملاحظته قيام الشاكية بتصويره؛ ارتكب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على السيارة.