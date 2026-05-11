استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، أن البيض يُعد مصدرًا مهمًا للبروتين عالي القيمة الغذائية، ومن العناصر الأساسية لصحة الجسم، موضحًا أن الكوليسترول الموجود في صفار البيض مهم أيضًا، ولكن لا يجب الإفراط في تناوله.

وأشار أيمن رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المعدل المناسب للأشخاص الأصحاء يتراوح بين بيضة إلى بيضتين يوميًا كحد أقصى، موضحًا أن تناول البيض بدون إضافات يُعد خيارًا صحيًا جيدًا، إلا أن خلطه مع اللحوم المصنعة مثل السجق والبسطرمة واللانشون يضر بالجسم بشكل كبير وقد يربك الجهاز الهضمي.

وحذر أيمن رشوان من خلط البيض النيئ باللبن، موضحًا أنه لا يُنصح به؛ لأنه قد يسبب حساسية ويجب طهيه جيدًا قبل تناوله، مشيرًا إلى أن مرضى الكوليسترول المرتفع يُنصحون بتقليل تناول البيض إلى بيضة واحدة يوميًا فقط.

وأوضح أيمن رشوان أن اللبن مفيد للجسم ويحتوي على عناصر غذائية مهمة، كما يساعد على تقليل امتصاص السكريات، مشددًا على ضرورة عدم الإفراط في تناوله، وأن الكمية المناسبة لا تتجاوز نصف كوب يوميًا.

