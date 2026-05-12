جوتيريش: القارة الأفريقية تحتاج إلى زيادة مواردها من الطاقة النظيفة بحلول 2040

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن القارة تحتاج لـ المواد المعدينية الملحة من أجل الصناعة، وأن القارة الأفريقية تحتاج إلى زيادة مواردها من الطاقة النظيفة بحلول 2040.

كما قال الرئيس الكيني وليام روتو، إنه لا تزال أفريقيا مسرحا للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج جذور مشاكل الفقر بالقارة.

وأضاف الرئيس الكيني وليام روتو،، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا فرنسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يمكن تحقيق طموحات القارة دون ترسيخ السلام في دولها.



وأوضح رئيس كينيا: حان الوقت للمجتمع الدولي أن يدرك ضرورة أن يكون لأفريقيا صوت مسموع في المحافل الدولية، ويجب أن يكون لأفريقيا صوت دائم في مجلس الأمن .



وأشار رئيس كينيا، إلى أن أفريقيا تنهض وعازمة على صياغة قرارها ومستقبل العالم أيضا وكينيا يشرفها بشدة أن تشارك في القمة الأفريقية الفرنسية، وأننا نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة.

وأوضح أن أفريقيا بها رأس مال كبير ولكن دولنا تواجه صعوبات في تمويل مشروعات البنية التحتية، وأفريقيا تحتاج إلى قوة مالية تعمل على التنسيق بين كل الأطراف وتساعدنا على التنمية.



وأشار رئيس كينيا، إلى أن ندعو إلى التحول نحو الطاقة الخضراء في أفريقيا، وندعم بقوة إعادة النظر في رأس المال الخاص بالمؤسسات الأفريقية.



ولفت رئيس كينيا، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية، ونؤكد على أهمية فتح طرق للتجارة والسكك الحديدية .



وتابع رئيس كينيا: لا يمكننا أن نقبل أن تكون أفريقيا مصدرة فقط للمعادن دون أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا.