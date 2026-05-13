سكة خير.. توزيع كوبونات سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بدمياط

التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مع وفد البنك الزراعى المصرى .

وخلال اللقاء اطلع " المحافظ " على مبادرة “ سكة خير ” التى تجوب المحافظات لتوزيع كوبونات السلع الغذائية على عشرات الآلاف من الأسر الأكثر احتياجًا، لتوفير احتياجاتهم من اللحوم والسلع تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتخفيف عن كاهلهم .

وناقش الجانبان آليات التوزيع للكبونات، للصرف من منافذ أمان ، والتى ستتم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و تكافل وكرامة لتحقيق مستهدفات البرنامج..

واشاد " محافظ دمياط " بما تستهدفه المبادرة التى تعكس الدور الوطنى التنموى المجتمعى لدعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ، ومساندة الاهالى بكافة المناطق.