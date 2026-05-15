الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

توك شو| بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي.. زيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها.. وموجة حر تضرب البلاد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي وزيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تظل دولة فاعلة في محيطها الإقليمي ولا يمكن عزلها عن دورها المحوري، مشيرًا إلى أنها تحافظ على مكانتها كلاعب أساسي يسعى الجميع للتقارب معه، وهو ما يعود إلى القيادة السياسية الحكيمة.

موجة حر تضرب البلاد.. تحذيرات الأرصاد وارتفاع الحرارة إلى 42 درجة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 15 مايو وحتى الثلاثاء 19 مايو 2026. 

التموين تحسمها : لا مساس بالدعم.. وتطوير المنظومة لضمان وصوله لمستحقيه
تواصل الدولة المصرية جهودها لتطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل تساؤلات متزايدة من المواطنين بشأن مستقبل الدعم العيني وإمكانية التحول إلى الدعم النقدي. 

رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: المشروع يضم 355 مادة وإلغاء «إنذار الطاعة» أبرز التعديلات
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضم 355 مادة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء المصري منفتح على الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المتعلقة بالقانون قبل إقراره بشكل نهائي.

في جولة ميدانية على الهواء.. رئيس جهاز حماية المستهلك يحرر محضرا لبائع لديه سلع منتهية الصلاحية

قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بالتوقف أمام مخبز لبيع الخبز للتأكد من أوزان الخبز السياحي الذي يقوم ببيعه للجمهور .

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج
أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن شريحة الأرامل تُعد من الفئات المنسية في قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن السيدة بعد وفاة زوجها تظل لمدة تصل إلى 7 أشهر تعاني من مشكلات، ولا تستطيع الإنفاق على أسرتها إلى حين توزيع التركة.

رئيس البورصة المصرية: إطلاق نظام تداول حديث للبورصة خلال الفترة المقبلة
أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، أن البورصة المصرية تبذل جهودا مكثفة للتوعية بأهمية نشر الثقافة المالية .

ممدوح موسى: زوجة عادل إمام هي سر استقراره.. وعائلته نموذج في الأخلاق والاحترام
أكد الإعلامي ممدوح موسى، أن نجاح الفنان الكبير عادل إمام لم يكن فنيًا فقط، بل امتد إلى استقرار عائلي واضح، مشيرًا إلى أن زوجته هالة الشلقاني لعبت دورًا أساسيًا في بناء الأسرة ودعم مسيرته.


 

ترامب: الرئيس الصيني قال إنه لن يقدم عتادا عسكريا لإيران
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني عرض المساعدة بشأن إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران ونحن نقف بثبات أمام التهديدات
أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن العالم اليوم يواجه صدمات متلاحقة في المجالات الاقتصادية والبيئية والأمنية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



 

