بعد 48 ساعة من البحث.. انتشال جثمان صغير من مياه النيل في مغاغة بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمركز مغاغة شمال المنيا، جثمان صغير في العقد الأول من عمره، من مياه نهر النيل أمام مركز مغاغة، بعد مرور 48 ساعة من البحث.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بانتشال جثة الطفل “محمد. ا”، 10 سنوات، مقيم بمدينة بني مزار، من مياه نهر النيل ناحية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، وذلك بعد غرقه في النيل بزمام مركز بني مزار أثناء الاستحمام.

تم إيداع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة، والتي قررت ندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

