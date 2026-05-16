برلمانية: اقتحام المسجد الأقصى استفزاز مرفوض وتصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

أدانت النائبة سُجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات الإسلامية.

دفاع عن الحقوق الفلسطينية والثوابت العربية

وأكدت “هندي” أن الدولة المصرية تتحرك بثبات ومسئولية دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية والثوابت العربية، مشيدة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي عبّر بوضوح عن رفض مصر الكامل لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى.

وأضافت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد متواصل، سواء عبر الاقتحامات أو التوسع الاستيطاني أو استهداف المدنيين، ينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض أي فرص حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل.

القدس الشرقية عاصمة فلسطين

وشددت عضو مجلس النواب على أن القدس الشرقية ستظل أرضًا فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

واختتمت النائبة سُجى عمرو هندي بيانها بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، وأن الشعب المصري يرفض أي محاولات للمساس بالمقدسات أو فرض واقع جديد بالقوة على الأرض.