الاتحاد المصري للثقافة الرياضية: تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان"الرياضة أمن قومي" ببني سويف

في تظاهرة ثقافية ورياضية حاشدة تعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء الوعي وتنمية الرأسمال البشري، احتضنت محافظة بني سويف ندوة تثقيفية بعنوان " الرياضة أمن قومي"، والتي نظمها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببني سويف اليوم السبت بمركز شباب مدينة الواسطى، وذلك تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف

​ بدأت الندوة بكلمة لهشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، رحب فيها بالحضور وأكد على التزام المديرية بترجمة التوجيهات الوزارية والمحلية إلى برامج عمل واقعية تلامس قضايا الشباب وتطلعاتهم.

شهدت الفعالية حضور.الدكتور أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري والعربى للثقافة الرياضية والدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة والصحفي القدير أيمن بدره نائب رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وعبير عصام الدين نائب رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والفنان القدير سامح الصريطى، عضو مجلس إدارة الاتحاد وسامي عبد الوهاب، مدير إدارة شباب الواسطى، و جمال عزام، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة الواسطى، وأحمد عبد الحميد، المدير التنفيذي للمركز والكابتن حسن زكريا معاون المدير العام للرياضة رحاب جمعة الإخصائية بإدارة التنمية الرياضية بالمديرية ، وسط مشاركة واسعة من الكوادر الشبابية بالمحافظة.

حاضر في الندوة الدكتور أشرف محمود، الذي يجمع بين رئاسته للاتحادين العربي والمصري للثقافة الرياضية، وعضويته في مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للثقافة الرياضية، حيث ​تناول خلال كلمته أبعاد الشعار الفلسفي للندوة عبر ثلاثة محاور رئيسية، جاء أولها الرياضة قاطرة للتسامح المجتمعي، مبيناً قدرة الرياضة الكبيرة على صهر الفوارق ونبذ التعصب وبناء جسور الحوار. ثم انتقل في المحور الثاني إلى ملف تحصين الشباب ضد السلبيات ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، مستعرضاً آليات حماية عقول الشباب من الاستقطاب الفكري والإدمان الرقمي عبر توجيه طاقاتهم في مسارات بدنية وصحية نافعة. واختتم بالمحور الثالث الذي ركز على دور الرياضة في تعزيز العمل الجماعي والانتماء للوطن، موضحاً أن منصات التتويج والملاعب هي المرتكز الأول لترسيخ قيم الولاء والعمل بروح الفريق الواحد.

​لاقت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور والشباب المشاركين الذين أشادوا بالمحتوى الإعلامي والتثقيفي العميق للمحاضرة، مطالبين بتكرار مثل هذه اللقاءات الفكرية. وفي الختام، شددت قيادات مديرية الشباب والرياضة ببني سويف على أن هذه الندوة تمثل انطلاقة لسلسلة من الفعاليات المشتركة بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، بهدف نشر الممارسة الرياضية وتعميق الفكر التوعوي في مختلف القرى والمراكز، وبما يخدم الرؤية الإستراتيجية للدولة المصرية في بناء إنسان معاصر ومحصن يمتلك الوعي الكافي لحماية وطنه.