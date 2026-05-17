بث مباشر.. القبض على ربة منزل بالجيزة أشعلت النار في نفسها لزيادة المشاهدات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بإضرام النيران بنفسها بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل "لها معلومات جنائية" مصابة بحروق متفرقة بالجسم وتم إيداعها بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة ، وبسؤالها أقرت بقيامها بإضرام النيران بنفسها فى بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمرورها بحالة نفسية سيئة، حال تواصلها مع إحدى معارفها بمواقع التواصل الإجتماعى لجذب تعاطف المتابعين .

وأمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (لها معلومات جنائية – مقيمة بمحافظة القاهرة) ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه") وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإستغلال الموقف ونشر مقطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .