الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

كشف حقيقة فيديو الإدعاء بتهجم ضباط قسم العامرية على شقيقين بالإسكندرية| تفاصيل

إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا إستغاثة شقيقين من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية لتهجمهم على منزليهما وإحداث تلفيات بهما .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من (شخصين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم وعقر كلب"– مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (5 عناصر جنائية ، "من بينهم الشقيقين الظاهرين بمقطعى الفيديو") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لقيامهم بالتعدى عليهما بالسب والضرب مستخدمين "أسلحة بيضاء ، كلب حراسة" لخلافات بينهم والشقيقين حول قطعة أرض .

تم ضبط المشكو فى حقهم عدا الشقيقين الظاهرين بمقطعى الفيديو ، وبحوزتهم ("الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى) وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من المتهمين الهاربين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار الهاربان .

وفى وقت لاحق أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش – كمية لمخدر الحشيش - الكلب المستخدم فى التعدى "تم إيداعه بإحدى الجهات البيطرية") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامهما بنشر مقطعى الفيديو والإدعاء على غير الحقيقة بتهجم ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية على منزليهما لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهما لعلمهما بإصدار النيابة العامة قراراً بضبطهما وإحضارهما فى واقعة التعدى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة ثان العامرية الإسكندرية

