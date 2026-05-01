تامر عبد الحميد بعد ضياع الكونفدرالية: ربنا يسترها يوم الأربعاء

عبر تامر عبد الحميد الشهير بـ«دونجا»، نجم الزمالك السابق، عن حزنه الشديد بعد خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه على منصة إكس: «إيه يا جماعة كمية الزعل والقهر والإحباط والصدمة اللي أنا فيها دي من امبارح.. ربنا يسترها يوم الأربعاء»، في إشارة إلى حالة الحزن التي يعيشها بعد ضياع اللقب الإفريقي، وترقبه لما هو قادم خلال مباراة سيراميكا كليوباترا .

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.