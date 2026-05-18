أحمد شوبير: خسارة الكونفدرالية مؤلمة وقاسية ماديا ومعنويا على الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية كانت مؤلمة وقاسية، خاصة وأن المباراة أقيمت على ملعب الفريق ووسط جماهيره.

وقال شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، إن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب رغم حصوله على فرصة مبكرة كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت تأمل في استغلالها بشكل أفضل.

وأضاف أن ردود الفعل بين جماهير الزمالك كانت غاضبة وحزينة، موضحًا أن الخسارة لم تكن فنية فقط، بل امتدت لتشمل أبعادًا مادية ومعنوية، في وقت كان الفريق بحاجة ماسة للفوز قبل مواجهة حاسمة في الدوري.

وأشار إلى أن بطولة الكونفدرالية، رغم أنها أقل من دوري أبطال إفريقيا، إلا أنها تظل ذات قيمة كبيرة من حيث المكاسب والدعم المعنوي للنادي.