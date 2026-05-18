وكيل حمزة علاء يسعى لتسويق الحارس أوروبيا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي لم يتلقى حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق، رغم وجود تحركات من جانب وكيل اللاعب لتسويقه خارجيًا خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن وكيل حمزة علاء يركز على تسويق اللاعب في عدد من الأندية الأوروبية، وتحديدًا بالدوري البرتغالي، في ظل رغبة الحارس الشاب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأضاف الغندور أن اللاعب منفتح على خطوة الرحيل حال وصول عرض مناسب، وينتظر وصول عرض رسمي لحسم موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة.